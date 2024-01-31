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Gündem Turgut Altınok: Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili projemiz hazır!
Gündem

Turgut Altınok: Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili projemiz hazır!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 15:58:00 - 2024-01-31 16:03:32
Turgut Altınok: Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili projemiz hazır!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, OSTİM esnafını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altınok'a sanayi esnafı, başıboş köpeklere çözüm sağlanması konusunda taleplerini iletti.

Turgut Altınok, yaptığı ziyaretlerinde başıboş sokak köpeklerine ilişkin birçok vatandaşın talepte bulunduğunu söyledi.

'Şehri rahatlatacağız'

Turgut Altınok, Ankara'da başıboş sokak köpekleri için projelerinin hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Projelerimiz var. evet, yapacağız. Yani Ankara'nın genelinde bununla ilgili ciddi talepler var. Hem sahipsiz hayvanlar, sokak hayvanları, hem sahipli hayvanlar. Bunlarla ilgili olacak yani, projemiz olacak. Şehri rahatlatacağız."

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