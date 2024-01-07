Turgut Altınok kimdir, Altınok nereli, evli mi? Altınok biyografisi

1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğan Turgut Altınok, İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda tamamladı. Ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde gören ALtınok, yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yaptı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verildi. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle 'Profesör' ünvanı aldı.

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un asıl mesleği avukatlıktır. Siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çok genç yaşında 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilmeyi başardı. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk sahibidir.

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