Turgut Altınok: Benim patronum halk!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok, hakkında yapılan "çakarlı arabaya biniyor" haberlerine tepki gösterdi.

Turgut Altınok hayatında hiçbir zaman çakarlı araç kullanmadığını ifade ederken, "Ben saltanatı sevmeyen bir adamım. Tevazu benim için her şeyden önemli." dedi.

Altınok, hakkındaki yalan haberleri Mansur Yavaş ve ekibinin yaptırdığını belirterek, "Şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı ve trol ekibi bu haberleri yaptırıyor. Adaylığımız açıklandı, o günden bugüne kadar belediye aracını da kullanmadım. Kullandığım arabada da çakar yok. " şeklinde konuştu.

Altınok sözlerini şöyle tamamladı:

Benim patronum halk. Vatandaşımız bize emaneti veriyor. biz de o emaneti yönetiyoruz.

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