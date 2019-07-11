Türbülans nedir? Uçakta türbülans nasıl gerçekleşir?

Kanada ile Avustralya arası sefer yapan yolcu uçağı havada türbulansa girdi. Meydana gelen olayda 30 kişi yaralandı. Bu son dakika haberinin ardından türbülans ile ilgili aramalar arttı. Türbülans nedir? Uçakta türbülans nasıl geçekleşir soruları merak ediliyor. İşte türbülans ile ilgili merak edilenler...

Türbülans Nedir?

Türbülans, uçağın uçmasına yardımcı unsurlardan biri olan hava akışının bozulması nedeniyle uçağın sallanması anlamına gelir. Ayrıca türbülans, hava cebi olarak da tanımlanabilir ve uçağın ani olarak bir miktar irtifa kaybetmesine neden olur.

Türbülans Neden Olur?

Atmosferimizi oluşturan hava daima hareket halindedir. Bir uçak uçarken havanın bu hareketliliğinden faydalanır. Uçağın stabil bir şekilde uçabilmesi için kanatların altından ve üzerinden akan hava akımlarının düzenli olması gerekir. Bazı hava olayları sonucunda bu hava akımları bozulabilir ve hava boşlukları oluşabilir. Bu durumlarda da türbülans yaşanabilir. Türbülansın oluşmasında tek bir sebep değil, birçok etmen vardır. Türbülans isimleri de bu etmenler doğrultusunda şekillenir. Örneğin açık hava türbülansı, sıcaklık sapması türbülansı ve hamle türbülansı gibi. Türbülans, akademik açıdan hala araştırılan bir konudur. Türbülansa yol açan etmenlerin çok fazla sayıda olması nedeniyle hakkında net bir tanım yapmak bu nedenle zordur.

Türbülansa Girmek Ne Demektir?

Türbülansa girmek, uçağın uçuş esnasında bozuk hava akımına kapılması demektir. Türbülans boyunca uçak sallanıp titreyebilir. Bazı türbülanslar şiddetli, bazıları ise çok hafif geçer. Pilotlar, türbülans durumu hakkında konuşma yapıp emniyet kemerinizi takmanızı ister. Bu durumda emniyet kemerini bağlamanız çok önemlidir. Çünkü şiddetli türbülans, sizi savurabilir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 2015 senesinde yolculuk yapan 800 milyon yolcudan sadece 58’i türbülans nedeni ile zarar görmüştür ve zarar gören bu yolcuların büyük bir çoğunluğunun da emniyet kemeri takmadığı belirlenmiştir.

Türbülans Ne Kadar Sürer?

Hava olayları neticesinde meydana gelen türbülansın süresi, bozuk hava akımının ya da hava cebinin durumuna bağlı olarak uzun ya da kısa olabilir.

Türbülans tehlikeli midir?

Normal bir doğa olayı olması ve sık sık görülmesine rağmen bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Çünkü türbülans açık ve bulutsuz havalarda da ortaya çıkabilir, çoğunlukla tahmin edilmesi ve uçakların radarları tarafından tespit edilmesi mümkün değildir. Genellikle yüksek irtifalarda görülür. Bu nedenle uçaklar beklenmedik şekilde türbülansa girebilir ve bu durum emniyet kemerlerinin takılı olmadığı durumlarda yolcuların yaralanmasına neden olabilir.

Uçağın türbülanstan nasıl etkilendiği türbülansın yoğunluğuna, uçağın büyüklüğüne ve irtifasına göre değişir. Türbülans uçağın hızında ve irtifasında ani değişikliklere neden olabilir. Yüzlerce kilometre hızla hareket eden bir uçağın hızındaki ve irtifasındaki küçük bir değişim ciddi sarsıntılara neden olabilir.

Ancak günümüzde kullanılan modern uçakların türbülans nedeniyle düşme ihtimali çok düşük. Ancak özellikle emniyet kemerlerinin takılı olmadığı durumlarda ciddi yaralanmalara ve nadiren de olsa ölümlere sebep olan sonuçları olabiliyor.