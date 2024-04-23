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Yaşam Türbede hırsızlık kameraya yansıdı
Yaşam

Türbede hırsızlık kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 19:37:00 -

Isparta'da bir türbeye giren iki şahıs yardım paralarını çaldı.

Isparta’da bulunan bir türbenin içerisindeki yardım paralarını çalan 2 şahıs yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Nisan tarihinde Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Türbesinde meydana geldi. Yardım paralarının toplandığı kasadaki 8 bin TL'nin çalındığını fark eden Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç, durumu polise bildirdi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinin ardından olayı Şükrü Y. (21) ve R.U. (17) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucu Şükrü Y. ve R.U. gözaltına alındı. Şükrü Y. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık anı türbenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların türbeden içeriye girdiği ve ellerinde bulunan aletlerle kasayı açtıkları, paraları alarak uzaklaştıkları anlar yer aldı.

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