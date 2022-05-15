"Türbanlı hakimler" diyerek kadınların giyimine karışan CHP'li Fikri Sağlar'a kendisinden cevap var!
Katıldığı televizyon programında başörtüsü çıkışıyla büyük tepki çeken CHP'li Fikri Sağlar, yeni açıklamasıyla kendisiyle çelişti.
CHP'li Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakim ve savcılar hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.
Kadınların giyimine karışmıştı
CHP'li Sağlar "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" açıklamasını yapmış ve büyük tepki çekmişti.
CHP'li Sağlar yeni açıklamasıyla kendisiyle çelişti.
"Psikolojik sorunludur"
Twitter hesabından açıklama yapan Sağlar, ''Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur." ifadelerini kullandı.