TÜRASAŞ’a işçi alımı başladı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16/01/2023- 20/01/2023 tarihleri arasında yapacaktır.

Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ön lisans mezunu olması şartıyla KPSS puanı ve sözlü sınav ile belirlenecektir.

Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile ilgili diğer hususlar https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

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