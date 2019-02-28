Turanlı’dan her seçmene bir senet Saadet Partisi Kahta Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı, seçim vaatlerinin olduğu kitapçığı dağıtarak, kitapçıkta yer alan projeleri hayata geçireceğine dair her seçmene açık senet verdiğini söyledi.

Saadet Partisi Kahta Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı, seçim vaatlerinin olduğu kitapçığı dağıtarak, kitapçıkta yer alan projeleri hayata geçireceğine dair her seçmene açık senet verdiğini söyledi.

Yusuf Turanlı’nın projelerin ve vaatlerinin yer aldığı kitapçık ilçesinin tamamında dağıtılmaya başlandı. Kendiside zaman zaman kitapçık dağıtımına katılan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı, kitapçıkta yer alan tüm projeleri hayata geçirme sözü verdi.

Yusuf Turanlı, “Bu kitapçığı dağıtırken halka bizzat kendim açık senet veriyorum. Bu senedi iyi değerlendirin. Rabbimin izni ve halkımızın takdiriyle göreve geldiğimizde bu senet niteliğinde ki, kitapçıkla bizden herkes hesap sorma hakkına sahip olacak. Allah’ın izniyle göreve geldiğimizde oy veren-vermeyen ayırımı yapmadan herkese hesap vereceğiz, söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Vatandaşlarda Yusuf Turanlı’ya belediye başkanı seçilmesi halinde projeleri hayata geçirme noktasında başarılar diledi.

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