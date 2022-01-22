Turan Ordusu haberi Rusları korkuttu

ÇINAR DEMİR ANKARA

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi/MAVİ VATAN DEGS (TÜRKDEGS) Başkanı Cihat Yaycı’nın Yeni Akit Gazetesi’ne 12 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada “Turan Ordusu kurulmalı” demesi Rusları hoplattı.Rusya’nın önde gelen savunma sitelerinden “en.topwar.ru”, Yaycı Paşanın görüşlerini aktararak, bundan rahatsız olan Rusya savunma çevrelerinin görüşlerini sayfalarına taşıdı, Erdoğan, Bahçeli ve Türk Devletleri Teşkilatı’ndan uzun uzun bahsetti.

Büyük Turan'lar geliyor

“Türklerin uzun zamandan beri fiili intikam fikirlerini besledikleri ve sınırları Osmanlı İmparatorluğu ölçeğine genişletmeyi hayal ettikleri uzun zamandır söyleniyor” diye yazan site, şu görüşlere yer verdi: “Bir zamanlar Erdoğan az çok zeki askerleri dağıttı, çoğunu hapse attı ve ağırlıklı olarak ateşli milliyetçileri iktidarda bıraktı. Turan’ın pan-Türkist ordusu fikri, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın kendisinin aktif desteğiyle bu ortamda doğdu. Başkanın başında Atlantik’ten Pasifik Okyanusu’na uzanan ‘Büyük Turan’ var. Böyle bir ölçek ancak askeri yollarla elde edilebilir.

Ankara, Orta Asya ülkelerine boyun eğdirmeye çalışırken, birkaç yıl önce Kazakistan ve Özbekistan ile askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Benzer şekilde Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile birliği genişletme planları var. Aynı zamanda, Erdoğan zaten bir askeri ittifak prototipine sahip - Türkiye’ye ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ı da içeren bir Türk devletleri örgütü. Gözlemci statüsünde, Türkmenistan ve gerçekten Türk Macaristan. Azerbaycan-Türk düetinin Dağlık Karabağ’daki askeri başarıları, Türk Birliği’nin faaliyetlerine özel bir tat katmaktadır. Çatışmaya, ‘işgal altındaki bölgelerin kurtarılması için 44 günlük Vatanseverlik Savaşı’ gibi iddialı bir isim bile verildi.

Ateşli milliyetçi Bahçeli

O zaman ateşli milliyetçi Devlet Bahçeli, Türk cumhurbaşkanına Urallar, Batı ve Doğu Sibirya’nın büyük bir bölümünü içeren kötü şöhretli ‘Büyük Turan’ haritasını sundu. Bu açıkça Erdoğan’ın başını döndürdü ve geçen yıl Türk devletlerinin örgütlenmesinin önemli bir oturumu gerçekleşti ve bu sırada ‘Sivil Savunma Mekanizması’ kararlaştırıldı. Böylesine süslü bir terim, örgüt içinde paramiliter bir statüye sahip olan ve gerçek ‘Turan Ordusu’nun öncüsü olan bir yapıya işaret ediyordu. Türk politikacılarının çok dikkatli hareket etmeleri gerektiği anlaşılmalıdır. ‘Büyük Turan’larıyla hem Rusya’nın hem de Çin’in emellerine saldırıyorlar. Sadece Rusya sınırları yakınında bir askeri blok inşa edilmekle kalmıyor, aynı zamanda Moskova’nın ortakları arasında da kafa karışıklığı yaratılıyor.”

Erdoğan'ın çabaları panikletti

“Erdoğan’a hadım edilmiş ‘sivil savunma’ değil, ‘Turan Ordusu’ fikrine geri dönülmesi gerektiğini ilk hatırlatan Cihat Yaycı isimli eski Tümamiral oldu. Şimdi emekli oldu, ancak Deniz ve Küresel Strateji Araştırmaları Merkezi’ne başkanlık etmesine rağmen, sözlerini belirli bir derecede geleneksellikle dinlemeye değer olan bu tür şahinler çok şey söyleyebilir” ifadelerini kullanan Rus savunma sitesi, şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu: “12 Ocak’ta Yaycı, Türk milliyetçisi Yeni Akit gazetesine, KGAÖ’nün yasalara göre ‘Büyük Turan’a ait olması gereken topraklarda artan etkisi hakkında bir röportaj verdi. Rusya, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan’ın asıl görevinin stratejik tesisleri yağmacılardan ve haydutlardan korumak değil, Türkiye’nin stratejik ortağını işgal etmek olduğunu söylüyorlar. Ve Türkler arasında askeri blok olmadığı için Ankara’nın müdahale için hiçbir yasal dayanağı yok. Şimdi Erdoğan daha önce deneseydi her şey çok daha güzel olabilirdi. En azından Dağlık Karabağ’da olanlardan daha kötü değil.

Ruslar alternatif peşinde

Türklerin, Ermenistan’dan gelen barışı koruma birliğinin Türk topraklarında işleri nasıl düzene soktuğunu sessizce gözlemlemekten başka seçeneği yok. Aksi takdirde, kişisel bir hakaret olarak Yaycı, böyle bir dönüşü kabul edemezdi. Türk dünyasının bir başka taraftarı olan emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, komşu cumhuriyetlerden birinde Kazak olaylarının olası bir tekrarıyla Türk liderliğini genellikle tehdit ediyor. Ve burada yine Kremlin’in kozu, CSTO’nun kaynaklarını ustaca kullanarak oynayacak. Karşı denge, koalisyon temelinde oluşturulan kendi ‘Turan Ordumuz’ olmalıdır.”