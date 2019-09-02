Turan Mahallesi içme suyuna kavuştu Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Turan Mahallesinde geçtiğimiz ay başlatılan mahalleye su getirme çalışmaları tamamlandı.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Turan Mahallesinde geçtiğimiz ay başlatılan mahalleye su getirme çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince bulunan kaynak suyu içme suyu şebekesine bağlandı. Mahalle Muhtarı İlker Dolan, yaptığı açıklamada, “Haziran ayı içerisinde Soğuksu mevkinde yapılan sondajda içilebilir kaynak suyu bulduk. Konuyu Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)’ye aktardık, tahlili yapılan kaynak su temiz çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni içme suyu hattı boruları döşendi. Yazın nüfusu artan mahallemizin su ihtiyacını karşılamak üzere bu bulduğumuz kaynak suyunu, içme suyu şebekesine verdik. Fazlası ise su deposunda toplanacak” dedi.

Mahalle için çalışmaların süreceğini belirten Dolan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a mahalle adına teşekkür etti.

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