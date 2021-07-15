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Yaşam Tur firması otobüsü kaza yaptı! Paniğe kapılan turistler camı kırıp dışarı atladı
Yaşam

Tur firması otobüsü kaza yaptı! Paniğe kapılan turistler camı kırıp dışarı atladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalimanından turist taşıyan otobüs bariyerlere çarptı. Aracın kaza yapmasıyla paniğe kapılan turistler kırdıkları camdan dışarı çıkmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 21:08:00 - 2021-07-15 21:19:36

Alanya’dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü bariyerlere çarptı. Sağ tarafı tamamen hasar gören otobüsün kapıları açılmayınca turistler camı kırarak can havliyle kendilerini dışarıya attılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolcu taşıyan otobüs bariyerlere çarptı

Alanya’dan Antalya Havalimanına turist taşıyan 07 SE 780 plakalı tur otobüsü, Aksu üst geçidinde iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Otobüsün sağ tarafının tamamen hasar görmesi sonucu kapılar açılmayınca paniğe kapılan turistler, otobüsün camlarını kırarak kendilerini otobüsten dışarıya attılar.

O anlar kameralara yansırken, kazanın gerçekleşme anını anlatan tur otobüsünün şoförü, telefonla konuşan sol taraftan gelen bir araç şoförünün kendisini sıkıştırdığını söyledi.

Kaza alanına ekipler sevk edildi

Bunun üzerine sağdaki bariyerlere çarptığını ve otobüsün sağ tarafının tamamen hasar gördüğünü, turistlerin paniğe kapılarak camları kırıp aşağıya atladıklarını ifade etti. Görgü tanıklarının olayı 112 acil servisine haber vermesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

Otobüsten kendilerini dışarıya atan turistler korku dolu anlar yaşarken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk yardımları yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı, hafif sıyrıklarla atlatılan kazada turistler başka araçlarla havalimanına gönderildi.

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