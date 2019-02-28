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"Tur atlamak büyük başarı"

- Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz:"Yarı finalde rakibimiz Galatasaray. Zorlu bir maç olacak ancak Galatasaray'ı da yenerek final oynamak istiyoruz"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:50
"Tur atlamak büyük başarı"


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada çeyrek final rövanşında Göztepe'yi deplasmanda penaltılar sonucu geçtiklerini ifade etti.

İzmir'e önemli eksikliklerle gittiklerini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Bu kadar sakat ve cezalı futbolcuya rağmen turu atlamak büyük başarı. Burada biz yönetim kuruluna düşen şey hocamız Erol Bulut ile futbolcularımızı gerçekten tebrik etmek. Yarı finalde rakibimiz Galatasaray. Zorlu bir maç olacak ancak Galatasaray'ı da yenerek final oynamak istiyoruz. Kupa finalinin oynanacağı Sivas bize yakın, oraya bir çıkartma yaparak Ziraat Türkiye Kupası'nı şehrimize getireceğiz inşallah."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:50
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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