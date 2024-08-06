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Ekonomi Tüpraş kâr etmeye devam ediyor! Beklentileri aştı
Ekonomi

Tüpraş kâr etmeye devam ediyor! Beklentileri aştı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 00:58:00 -
Tüpraş kâr etmeye devam ediyor! Beklentileri aştı

Tüpraş 2024 yılı ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Şirket ikinci çeyrekteki net kârı 5 milyar 4 milyon TL oldu. Beklenti 3,5 milyar TL civarıydı.

Tüpraş 2024 ikinci çeyrekte 5 milyar TL net kar açıkladı, beklenti 3,5 milyar TL civarı kâr açıklaması yönündeydi.

Şirketin net satışları 2024 ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine gore yüzde 4 azaldı.

Türkiye’deki petrol ürünleri talebinin istikrarlı devam etmesi ve uluslararası satışların artmasıyla bu çeyrekte 7,8 milyon ton toplam satış gerçekleştirildi.

Toplam satış hacmi son 7 yılın ikinci çeyrek performanslarını geride bıraktı.

2024 yılında, RUP bakımının gerçekleşmesine rağmen operasyonel verimlilik sayesinde kapasite kullanım oranı geçen yıla göre önemli ölçüde iyileşti.
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İkinci çeyreği, geçen yılın yüzde 83’lük kullanıma kıyasla yüzde 93 kapasite kullanım oranı ile tamamladı.

Şirketin nakit pozisyonu, azalan işletme sermayesi ihtiyacı, güçlü faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ve devam eden faiz geliri sayesinde ikinci çeyrek sonunda 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayının başında, toplam 609 milyon dolar tutarında temettü dağıttı

Tüpraş, ikinci çeyrek 2024’te 6,8 milyon ton üretim gerçekleştirdi. 2024 yılı 2. Çeyrek kapasite kullanımı, RUP bakımına rağmen geçen senenin üzerinde çıkarak yüzde 93 olarak gerçekleşti

Tüpraş’ın ikinci çeyrekte 2024’teki satış hacmi 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7 yükselerek 7,8 milyon tona ulaştı. Yurtdışı satışlar özellikle benzin ve YKFO etkisi ile yıllık bazda yüzde 56 arttı.

Tüpraş 2024 yılı beklentilerini paylaştı ve ürün marjı beklentisini 12 dolar olaeak revise etti, Şirket 26 milyon ton üretim, 30 milyon ton satış ve yüzde 85-90 oranında KKO bekliyor. Yatırım harcamaları ise 400 milyon dolar civarında.

Kaynak: Bloomberg

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