  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs’ta üretime ara verileceğini duyurdu

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından KAP’a yapılan açıklamada, korona virüs salgınının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verileceği ve 1 Temmuz’da üretimin yeninden başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 00:02:25 -
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs’ta üretime ara verileceğini duyurdu

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından KAP’a yapılan açıklamada, korona virüs salgınının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verileceği ve 1 Temmuz’da üretimin yeninden başlamasının öngörüldüğü belirtildi.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk. Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı