TÜPRAŞ acil koduyla duyurdu: Binlerce ton petrolümüzü taşıyordu Gemiyle irtibatımız kesildi

TÜRKİYE Petrol Rafinerileri (Tüpraş), Irak’tan alınan 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı.

Tüpraş’tan yapılan açıklamada, “Yunan armatör firması Empire Navigation’a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız ve Basra Limanı’ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

GEMİ SİLAHLI VE ASKERİ ÜNİFORMALI KİŞİLERCE KAÇILDI İDDİASI

Öte yandan; Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamalarda, Irak’ın Basra limanından İzmir’e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı “St. Nicholas” adlı tankere Umman’ın Sahar kenti açıklarındayken silahlı, askeri kıyafetli ve maskeli şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiği belirtildi. Tankerin rotasını İran’ın Bandar-e-Jask limanına doğru değiştirdiği, takip sisteminin ise kapatıldığı aktarıldı.

Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada ise, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18’i Filipin, 1’i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.



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