Tunus'un ilk Türk SİHA'sını teslim aldığı iddia edildi

Türkiye ile Tunus, 04 - 08 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen Tunisian International Aerospace & Defence Exhibition etkinliği esnasında ANKA-S İHA ihracatıyla ilgili bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Tunus Hava Kuvvetleri’ne, 80 milyon ABD Doları bedel ile 3 adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 3 adet Yer Kontrol İstasyonu (YKI) teslim edilecek.

Bu kapsamında Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara’da TUSAŞ tesislerinde gerekli eğitimler verildi. African Military’nin haberine göre ise Tunus, ilk ANKA-S İHA’sını da geçtiğimiz günlerde teslim aldı.

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Temmuz 2021’de yaptığı açıklama esnasında teslimat tarihini Ağustos sonu olarak belirtmişti. TUSAŞ tarafından geriye kalan iki adet ANKA-S İHA’nın Tunus’a yönelik teslimatlarının, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Tunus’un çok sayıda ilave ANKA İHA tedarik etmek istediği, bunun için de iki ülke arasında teknoloji transferi amacıyla görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. Teknoloji transferi yönündeki görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda Tunus, ANKA İHA’lar için yerel bir montaj hattına sahip olacak.

ANKA-S İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA-S İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ANKA-S İHA 30.000ft irtifada 24 saat havada kalabilmektedir.

Uydudan kontrol yeteneği sayesinde çok uzak mesafelerden kontrol edilebilen sistem, bu özelliği ile Türk güvenlik birimlerinin en stratejik hava araçları arasında yer almaktadır.

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