Tunus'tan Mali'deki darbeye tepki

TUNUS (AA) - Tunus, Mali'de anayasaya aykırı herhangi bir yönetim değişikliğini kabul etmediklerini belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim ilkelerine saygı gösterilmesini öngören Afrika sözleşmesi gereğince anayasaya aykırı herhangi bir yönetim değişikliğini kabul etmedikleri belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki tüm taraflara anayasal düzene saygı gösterme ve diyaloğa öncelik verme çağrısı yapıldı.

Mali'deki taraflardan krizden hızlı bir şekilde çıkmak ve ulusal uyumu sağlamak için ülkelerinin üstün çıkarlarını desteklemeleri istenen açıklamada, Tunus'un Mali'de yeniden istikrarın sağlanması için Afrika ve uluslararası düzeydeki çabalara destek verdiği vurgulandı.

- Askeri darbe



Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.



Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.

Kendilerine "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi" (CNSP) ismini veren askeri cuntaya Assimi Goita'nın liderlik yaptığı duyurulmuştu.



