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Dünya

Tunus'tan flaş Libya açıklaması

Libya'yı işgal etmekle tehdit eden darbeci Sisi'ye destek olan Suudi Arabistan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gitmişti. Tunus'un ise Fayiz es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetini desteklemeye devam ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:28:00 -
Tunus'tan flaş Libya açıklaması

Libya'yı işgal etmekle tehdit eden darbeci Sisi'ye destek olan Suudi Arabistan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gitmişti. Tunus'un ise Fayiz es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetini desteklemeye devam ettiği duyuruldu.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Siyale ile Tunus Dışişleri Bakan Vekili Selma en-Nefir telefonda görüştü.

Görüşmede, ülkesinin Libya hükümetine destek vermeye devam ettiğini belirten Nefir, Tunus'un Libya'da istikrarı sağlayacak siyasi bir çözüm bulunmasını istediğini söyledi.

Libyalı Bakan Siyale de iki üke arasında ortak öneme sahip meselelerde koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İkili, görüşmede Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Tunus'ta istifa eden Başbakan İlyas Fahfah, Cumhurbaşkanı Kays Said'le istişaresinin ardından 24 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray'ı görevinden almış, Ray'dan boşalan göreve Dışişleri Bakanlığı Devlet Katibi Selma en-Nefir'i vekaleten atamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Libya'da çözüme ilişkin bir girişimi sunma aşamasında olduğunu, Birleşmiş Milletler ile koordineli yürütülecek girişimin "Tunus-Cezayir çözümü" olabileceğini söylemişti.

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