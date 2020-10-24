  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'tan BM'ye "dünya halklarının Kovid-19'la mücadelesine destek" çağrısı
Aktüel

Tunus'tan BM'ye "dünya halklarının Kovid-19'la mücadelesine destek" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:00:55 -
Tunus'tan BM'ye "dünya halklarının Kovid-19'la mücadelesine destek" çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus, Birleşmiş Milletler'e (BM) dünya halklarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olma çağrısında bulundu.

Tunus Meclisi, BM'nin 75'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, BM'yi dünya halklarına Kovid-19'la mücadele için gerekli tıbbi malzeme ve aşıya ulaşmalarını temini konusunda destek olmaya çağırdı.

Ayrıca BM'den salgının sosyal ve ekonomik yansımalarıyla mücadele için dünya ülkelerine destek vermesi istendi.

Üye ülkeler de BM ile iş birliğini artırarak uluslararası dayanışmaya daha fazla destek olmaya davet edildi.

BM'nin Kovid-19 nedeniyle küresel olağanüstü durumla mücadele için uyguladığı ek tedbirlerden ise övgüyle bahsedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı
Dünya

Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı

İtalyan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de ipleri elinde tuttuğunu belirtti.

Gelin hatırlatalım!
Gündem

Gelin hatırlatalım! "Allah yaptıklarımızı ibadet sayacak" diyen Akşener neler yapmış neler

"Allah partimizin gayretlerini ibadet sayacak" şeklinde ilginç bir çıkış yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vatan evlatlarını şe..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay