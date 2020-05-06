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Aktüel

Tunus'taki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:31:21 -
Tunus'taki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'tan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Tunus'tan alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, saat 15.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

Yolcular, daha sonra karantinaya alınacakları Yalova'daki bir yurda gönderilecek.


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