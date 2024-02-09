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Dünya Tunus’ta yeni göçmen faciası: 13 ölü, 27 kayıp
Dünya

Tunus’ta yeni göçmen faciası: 13 ölü, 27 kayıp

Yeniakit Publisher
2024-02-09 15:17:00 -
Tunus’ta yeni göçmen faciası: 13 ölü, 27 kayıp

Tunus açıklarında Sudanlı göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu Akdeniz’de yeni bir felaket yaşandı...

Tunus’un Mehdiye bölgesindeki Şebba kenti açıklarında 42 Sudanlı göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. Yetkililer, Safakes bölgesindeki Cabniyane’den ayrılan teknedeki 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 27 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlatılırken, kayıpları arama çalışmaları sürüyor. 

Tunus ve Libya, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa’ya gidebilmek için hayatlarını riske atan binlerce düzensiz göçmenin tercih ettiği çıkış noktası olarak biliniyor. 2023’ün ilk 11 ayında Tunus, 69 bin 963 düzensiz göçmen yakaladı. Bu sayı, 2022’nin iki katı anlamına geliyordu. 

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