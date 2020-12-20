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Aktüel Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü
Aktüel

Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:51:31 -
Tunus'ta terör saldırısı: 1 ölü

TUNUS (AA) - Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kassarin'e bağlı Es-Salatıniyye bölgesinde düzenlenen terör saldırısında Akbe bin Abduddayim ez-Zibi isimli Tunuslunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'nin, Savunma Bakanı Imad el-Hazki ile İçişleri Bakanı Tevfik Şerefeddin'e terör operasyonunun faillerinin bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Tunus resmi ajansı TAP'ın Kassarin İlk Derece Mahkemesi sözcüsü Tarık en-Nevivi'nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Zibi'nin beraberindeki 2 kişiyle birlikte, Kassarin'de Es-Sellum Dağı yakınlarındaki Ayn Mahmud bölgesinde çobanlık yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde terörist grubun, üç kişiyi yakalayıp, bağladığı daha sonra da Zibi'yi öldürdüğü ifade edildi.

Resmi kaynakların daha önceki açıklamalarında, terör örgütü DEAŞ'a bağlı "Hilafetin Askerleri" isimli grubun Kassarin'e bağlı Sellum Dağı'nda faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Tunus'ta 2013'ten bu yana hız kazanan; güvenlik güçleri, askerleri ve turistleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu terör saldırılarının son yıllarda azaldığı belirtiliyor.

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