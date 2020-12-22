Tunus'ta görevden alınan eski Çevre Bakanı hakkında tutuklama kararı

TUNUS (AA) - Tunus'ta hafta başında görevden alınan eski Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi ve aralarında üst düzey bakanlık yetkililerinin de yer aldığı 7 kişi, ülkeye gelen İtalyan bir yük gemisindeki zehirli atıklara yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Dosyayı inceleyen Susa İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Cabir el-Gunaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında eski bakan el-Arvi'nin de yer aldığı sekiz kişinin tutuklandığını söyledi.

Gunaymi, aralarında üst düzey bakanlık yetkililerin de yer aldığı dava dosyasında 23 sanığın bulunduğunu, 10 kişinin ifadesinin alındığını ancak tutuklanmadığını, 4'ünün serbest kaldığını bir sanığın da kaçak durumda olduğunu paylaştı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, pazar akşam saatlerinde Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi'yi gerekçe vermeksizin görevden alındığını duyurmuştu.

Susa'daki dosyayı araştıran mahkeme dün Arvi hakkında gözaltı kararı vermişti. Gunaymi, "soruşturma kapsamında Arvi'nin ilk başta tanık sıfatıyla çağırıldığını ancak ifade vermeye gelmediğini ve kovuşturma ilerledikçe olayla ilişkili olduğu yönünde bulgulara rastlandığını" paylaşmıştı.



Tunus'un sahil kenti Susa limanında temmuz ayında liman yetkilileri İtalya'dan gelen atık yüklü bir gemideki bir konteynerde uluslararası standartlara aykırı zehirli maddeye rastlamış ve gemiye el koymuştu. Olay, basına yansımasının ardından kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.