Tunus’ta Filistin’e destek gösterisi
Tunus’ta bugün yüzlerce kişi, sendikacılar ve insan hakları savunucularının çağrısı üzerine İsrail’in saldırılarına karşı Filistin’e destek gösterisi düzenledi.
İsrail’in saldırılarını kınayan Müslümanlar, başkent Tunus’taki 5. Muhammed Caddesi’nde toplandı.
Gösteriye, insan hakları örgütleri ve aktivistlerin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Protestocular, ‘Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor’ sloganı atarak, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın çıkarılması için ülke genelinde imza kampanyası başlatılması çağrısında bulundu.
DPA’ya göre, protestocular ile Nahda Hareketinin liderleri arasında arbede yaşandı.
Protestocular mecliste çoğunluğa sahip Nahda’yı İsrail ile normalleşmeyi suç sayan tasarıyı engellemekle suçluyor.