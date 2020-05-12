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Aktüel

Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından Şenufi'ye 5 yıl hapis

Mahkeme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan iş adamı Yasin eş-Şenufi'ye hapis cezasının yanı sıra 9 milyon Tunus dinarı (3 milyon dolar) para cezası verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 20:33:05 -
Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından Şenufi'ye 5 yıl hapis

TUNUS (AA) - Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından iş adamı Yasin eş-Şenufi, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Medya ve İletişim Birimi Başkanı Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin Şenufi hakkındaki davayı görüşüp karara bağlayarak 5 yıl hapis cezasına hükmettiğini söyledi.

Dali, hapis cezasının yanı sıra mahkemenin Şenufi'ye 9 milyon Tunus dinarı (yaklaşık 3 milyon dolar) para cezası verdiğini ifade etti.

Tunus'ta 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Yasin eş-Şenufi, 2017'de "yolsuzluk, kara para aklama, dolandırıcılık ve devlet güvenliğine zarar vermek" gibi suçlamalarla gözaltına alınan 10 iş adamı arasında yer almıştı.

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