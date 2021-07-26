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Dünya

Tunus'ta 'darbe'ye karşı çıkan halk sokağa döküldü!

Tunus Devlet Başkanı Kays Said’in, Başbakan Hişam El-Meşişi’yi görevden almasına tepki gösteren göstericiler sokağa döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:28:00 - 2021-07-26 16:30:06

Tunus’ta başbakanın görevden alınması ve meclisin yetkilerinin dondurulmasına karşı çıkan yüzlerce kişi meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said’in ülkenin Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden almasına ve meclisin yetkilerini dondurmasına tepki gösteren darbe karşıtı göstericiler sokağa çıktı.

Dün gece gerçekleştirilen kutlamaların ardından bugün de ülkedeki en büyük parti Nahda Hareketi’nin destekçileri ve meclisin feshedilmesine karşı çıkan yüzlerce kişi başkent Tunus’taki meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Göstericilerden darbeye tepki

“Asker ve güvenlik güçlerinin iktidarda olmalarına hayır”, “Darbeye hayır”, “Özgür Tunus”, “Halk meclisin açılması istiyor” sloganları atan göstericiler, Said’in kararını kınadı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi’nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said’in kararını “Anayasaya karşı bir darbe” olarak nitelendirmişti.

 

 

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