Tunus'ta 'darbe' suçlaması

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin Parlamento Grubu Başkanı Nureddin el-Buhayri, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi'yi ve partinin milletvekillerini, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın Tunus'ta darbe yapması için zemin hazırlamakla suçladı.

Buhayri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Abir Musi grubu, devlet kurumlarına saldırma, zor ve şiddet kullanarak devlet kurumlarına girme, meclisin işleyişini engelleme, meclisin ve divan başkanının ulusal güvenlikle ilgili belgelerini tehdit etme seçeneğinde ısrar ediyor." dedi.

Musi'nin eylemlerinin darbe hedefindeki bölgesel bir plan çerçevesinde olduğunu dile getiren Buhayri, "Abir (Musi), BAE ve (Dubai Emniyet Müdürü Dahi) Halfan'ın partisi olan bu parti, devlet kurumlarının işleyişini durma çabalarına ve BAE ve Mısır'ın, farklı sosyal ve ideolojik yönleriyle Tunus devletinin tamamına darbe yapmaları için zemin hazırlamaya devam ediyor." dedi.

Buhayri, meclisteki tüm grupların dün genel kurulda, Musi'nin grubunun davranışlarını kınadığını ve bu davranışları "devlet kurumlarına saldırı, anayasal bir kurum olan seçilmiş meclise dokunmak ve Tunus devletine darbe yapılması için uygun ortam hazırlama" olarak değerlendirdiğini aktardı.

Grup Başkanı Buhayri, Başsavcılığın birkaç gün önce bu konuyu takip etmek için harekete geçerek Musi'nin partisinin milletvekillerinin meclise ait bazı yerleri işgal etmesi, milletvekillerine ve meclis çalışanlarına saldırmalarıyla ilgili inceleme başlattığını söyledi.

Musi grubunun eylemlerinin Nahda grubundan 3 milletvekiline saldırarak şiddet uygulama derecesine kadar ulaştığını belirten Buhayri, "BAE'nin Abir'ine diyoruz ki; biz şiddete sürüklenmeyeceğiz, çünkü şiddete inanmıyoruz." diye konuştu.

Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri son 2 haftadır mecliste oturma eylemi yapıyor.

Musi, bugün yaptığı açıklamada, grubunun meclis divan müdürü ofisinde ve meclis genel kurulunda yürüttükleri oturma eyleminin yerini değiştirerek Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin ofisinin önüne taşıma kararı aldıklarını belirtmişti.

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali yanlısı Abir Musi, yaptığı birçok açıklamada, ülkede gerçekleştirilen devrime karşı olduğunu açıkça dile getirmişti.

Özellikle başta BAE olmak üzere bazı Arap ülkeleri, devrimin gerçekleştiği ülkelerdeki iktidarlara darbe yapmak için "karşı devrim"e önderlik yapmakla suçlanıyor.