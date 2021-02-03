  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu yurt dışından LGBTİ derneklerine gönderilen paranın miktarını açıkladı ve sordu: Sizce neden yardım ediyorlar?

ABD’den Türkiye açıklaması: Devam etme arzumuz var

Bakan Soylu'nun açıkladığı skandalın detayları ortaya çıktı! Tecavüz edip terfi almış

‘Rusya’nın saldırganlığı büyüyor’ diyerek duyurdu: Türkiye ile iki alanda yapılacak olan işbirliğiyle ilgileniyoruz

İsrail ellerini ovuşturuyor! Biden’ın hamlesini dünyaya duyurdular

TSK'ya yeni nesil tank avcısı! Düşmanların gözünü korkuttu

Başkan Erdoğan konuşuyor

Suudilerden Osmanlı itirafı! "Türkiye kontrol altına alınmalı"

Hizmette sınıfta kalınca Boğaziçi'ne de burnunu soktu! İşine bak Mansur

Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi
Dünya Tunus’ta askeri araca saldırı: 4 ölü
Dünya

Tunus’ta askeri araca saldırı: 4 ölü

Tunus'un dağlık bölgesinde askeri araca saldırı sonucunda 4 asker öldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:14:00 -
Tunus’ta askeri araca saldırı: 4 ölü

Tunus'un Cezayir sınırı yakınındaki dağlık bölgede askeri araca el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Cezayir sınırı yakınlarındaki Mığila dağlık bölgesinde terör unsurlarını takip eden güvenlik güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin aracını hedef alan EYP'li saldırıda, 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür saldırıların hükümetin terörle mücadele konusundaki azmini etkileyemeyeceği vurgulanırken, saldırının arkasında hangi grubun bulunduğuna ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Başbakan Hişam el-Meşişi de saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. 

Tunus'un Cezayir sınırındaki dağlık bölgede, aşırılık yanlısı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor. Bölgedeki silahlı gruplar, zaman zaman Tunus güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DAEŞ'in sözde bakan yardımcısıydı! Yakayı ele verdi
Gündem

DAEŞ'in sözde bakan yardımcısıydı! Yakayı ele verdi

Terör örgütü DAEŞ'in sözde "sözde eğitim bakan yardımcısı" terörist Sakarya'da yakalandı.
İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar
Dünya

İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar

Geçtiğimiz günlerde Taliban ile İran'da bir araya gelen Tahran yönetiminin hamlesinin üzerinden çok geçmeden Cephe-i Mukavemet örgütü Afgani..
‘Rusya’nın saldırganlığı büyüyor’ diyerek duyurdu: Türkiye ile iki alanda yapılacak olan işbirliğiyle ilgileniyoruz
Dünya

‘Rusya’nın saldırganlığı büyüyor’ diyerek duyurdu: Türkiye ile iki alanda yapılacak olan işbirliğiyle ilgileniyoruz

Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, Rusya ile büyük bir gerilim yaşadıklarını belirterek, 'Türkiye ile hem tecrübe hem ürün alarak iş bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay