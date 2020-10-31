  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta 64 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Tunus'ta 64 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Katar'da ise vaka sayısı 213 artarak 132 bin 556'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:04:05 -
Tunus'ta 64 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 64 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1784 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Tunus'ta virüs kaynaklı toplam can kaybı 1317'ye, vaka sayısı 59 bin 813'e yükseldi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 213 kişinin enfekte olduğu, 234 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vakaların 132 bin 556'ya, iyileşenlerin 129 bin 583'e ulaştığı aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar 232 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!
Dünya

Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!

İstifa edeceğini söyleyen Libya Başbakanı Feyz es-Serrac, son kararını verdi. Serrac'ın, dost ülkelerin çağrıları neticesinde istifa etmekte..
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kritik çağrı
Gündem

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kritik çağrı

Darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının KKTC'ye kaçtığını söyleyen Araştırmacı Yazar Fatih Dünemez, yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a h..
İzmir'de bir şiddetli deprem daha!
Gündem

İzmir'de bir şiddetli deprem daha!

İzmir'de 5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay