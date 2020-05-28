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Aktüel

Tunus'ta 47 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:52:31 -
Tunus'ta 47 düzensiz göçmen yakalandı

TUNUS (AA) - Tunus makamları, yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 47 kişinin yakalandığını açıkladı.

Tunus Jandarma Sözcüsü Husameddin el-Cibabili'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Akdeniz kıyısındaki Safaks ve El-Mehdiyye illerinde Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik 3 operasyon gerçekleştirdi.

Safaks'ta yapılan ilk operasyonda farklı Afrika ülkelerinden 9'u çocuk ve kadın 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı ilde yapılan diğer bir operasyonda da güvenlik güçleri 20'si Tunuslu, toplam 26 kişiyi yakaladı.

Ülkenin doğusundaki El-Mehdiyye ilinde ise Avrupa'ya gitmeye çalışan 5 Tunuslu düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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