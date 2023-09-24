Tunuslu şirket, Türkiye'den satın alacak! Tunus Türkiye'nin kapısını çaldı! Yoğun talep var
Tarım ve gıda sektöründe kahvaltılık tahıllar ve atıştırmalık ürünlerinin üretimini yapan Tunuslu firma, Türkiye’den yoğurt için ambalaj kutuları ithal etmek istiyor. İlişkin açıklaması...
Hem tarihi hem doğal güzelliklere sahip olan Tunus’tan bugün Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. Web sitesi bilgilerine göre, 1981 yılından beri tarım ve gıda sektörlerinde kahvaltılık tahıl ürünlerinden mısır gevreği ve tahıl karışımı gibi ürünlerin ve atıştırmalıkların üretimini yapan firma, ilanlarında yoğurt kapları için çapları 95 mm olan kapaklar almak istediklerini söyledi.
Tunuslu firma, yoğurt ambalaj kutuları satın alacak
Bu Tunuslu üretici ve ithalatçı firmanın ilan detaylarına erişmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.
Tunus ihracat pazar araştırması
Tunus pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Tunus’ta yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.
Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta zam, gündeme düşen İddia! Akaryakıtta fiyatlar ne olacak? 24 Eylül güncel fiyatı
Ekonomi
Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta zam, gündeme düşen İddia! Akaryakıtta fiyatlar ne olacak? 24 Eylül güncel fiyatı
Aktüel
O ülkeden israilli vatandaşlar için müjde: Vizesiz seyahat hakkı kazandı, akın edecekler! Vize Muafiyet Programı
{relation id:1790032 slug:'akaryakit-fiyatlari-akaryakita-zam-gundeme-dusen-iddia-akaryakitta-fiyatlar-ne-olacak-24-eylul-guncel-fiyati'}