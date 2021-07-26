Tunus'da darbe! Parlamento binası kuşatıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in açıklamaları sonrası Tunus'da asker sokağa indi. Darbe yanlıları askerleri büyük bir sevinçle karşıladı.

Neler Yaşandı?

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

Özellikle başkent Tunus olmak üzere ülke genelinde, hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleşmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Gannuşi darbe yapmakla suçladı

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said'in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Gannuşi halka çağrı yaptı

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi: "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz"

Nahda hareketi tepki gösterdi

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

Buheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Said'in, Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden almasına ve Meclisin yetkilerini dondurmasına tepki gösterdi.

Buheyri, alınan kararları "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.