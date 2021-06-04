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Ekonomi Tunus’a kangal ürünü ihracatı
Ekonomi

Tunus’a kangal ürünü ihracatı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Tunus’a kangal ürünü ihracatına başladıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:24:00 -
Tunus’a kangal ürünü ihracatı

KARDEMİR’den yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda yaptığı ihracat atakları ile ön plana çıkan şirketin, yurt dışı satışlarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tunus’a kangal satış ve sevkiyatını başladı. Tarihimizde ilk kez deniz yolu ile gemi güvertesinde teslim ve dökme yük olarak gerçekleşen kangal ihracatımız, bundan sonra yapacağımız yurt dışı satışlarımız için de önemli bir yere sahiptir.” ifadesi kullanıldı.

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