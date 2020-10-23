Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 784'e, Libya'da 774'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 hastası 44 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1322 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 784'e, vaka sayısı da 47 bin 214'e çıktı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece can kaybının 774'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada 764 kişinin enfekte olduğu ülkede, vakaların 53 bin 384'e, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 619'a yükseldiği ifade edildi.





