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Aktüel Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:49:05 -
Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 784'e, Libya'da 774'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 hastası 44 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1322 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 784'e, vaka sayısı da 47 bin 214'e çıktı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece can kaybının 774'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada 764 kişinin enfekte olduğu ülkede, vakaların 53 bin 384'e, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 619'a yükseldiği ifade edildi.


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