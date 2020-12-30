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Aktüel Tunus ve Libya dışişleri bakanları, Libya'daki son gelişmeleri ele aldı
Aktüel

Tunus ve Libya dışişleri bakanları, Libya'daki son gelişmeleri ele aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 03:25:24 -
Tunus ve Libya dışişleri bakanları, Libya'daki son gelişmeleri ele aldı

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Siyale, Libya'daki son gelişmeleri ve siyasi diyalog sürecini görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cerendi ile Siyale'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Cerendi, Tunus hükümeti ve halkı olarak, Libya krizinin siyasi çözümünden yana olduklarını ve ülkede yeniden güven ve istikrarı sağlamaya dönük çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Siyale ise Cumhurbaşkanı Kays Said liderliğinde Tunus'un Libya'da barışın tesisi konusunda oynadığı role ve Libya Siyasi Diyalog toplantılarına sunduğu katkıya vurgu yaptı.

Siyale ayrıca, iki ülke sınır kapılarının açılması ve hava taşımacılığının yeniden başlamasının da karşılıklı olarak mal ve yolcu transferini kolaylaştıracağını dile getirdi.

Libya Dışişleri Bakanı, ortak ilgi alanına giren konuları görüşmek üzere Cerendi'yi Trablus'a davet etti.

Libya ile Tunus arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan kara sınır kapıları 8 aylık bir aranın ardından 14 Kasım'da açılmış, uçak seferlerinin de 15 Kasım'da yeniden başlayacağı belirtilmişti.

BM öncülüğünde ilki, 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

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