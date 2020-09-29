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Aktüel Tunus, Umman, BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Tunus, Umman, BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:23:00 -
Tunus, Umman, BAE ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı can kaybı Tunus'ta 246'ya, Umman'da 935'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 416'ya, Kuveyt'te 607'ye yükseldi. Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 32 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1291 kişinin de enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 246'ya, vaka sayısının 17 bin 405'e çıktığı ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 528 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 935'e, vaka sayısı 98 bin 585'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 88 bin 528'e yükseldi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve 995 yeni vaka tespit edildi.

Toplam can kaybının 416'ya, vaka sayısının da 93 bin 90'a yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 538'e ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin vefat ettiği ve 587 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 607'ye, vaka sayısının 104 bin 568'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 96 bin 49 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 222 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Böylece vaka sayısının 125 bin 533'e, iyileşen hasta sayısının da 122 bin 448'e yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 214 kişi yaşamını yitirmişti.

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