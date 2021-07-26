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Dünya Tunus son dakika haberleri: Tunus nerede? Tunus nüfusu kaç?
Dünya

Tunus son dakika haberleri: Tunus nerede? Tunus nüfusu kaç?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başbakanın görevden alındığını meclisin yetkilerinin dondurulduğunu duyurdu. Pek çok ülkenin tepkisini çeken bu olayın ardından 'Tunus'ta neler oluyor?' sorusunun cevabı aranmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 10:50:00 -
Tunus son dakika haberleri: Tunus nerede? Tunus nüfusu kaç?

Tunus’ta sıcak gelişmeler yaşandı. Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantının ardından resmi Facebook sayfasından bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Tunus son dakika haberleri

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, “Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır" dedi.

Tunus'ta yaşanan sıcak gelişmenin ardından, “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu antidemokratik faaliyetin karşısındayız" dedi.

Tunus nerede? Tunus nüfusu kaç?

Tunus, Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Kurucusu Habib Burgiba'dır. Batısında Cezayir, doğusunda Libya ve Akdeniz, Kuzeyinde de Akdeniz yer alır. Ülkenin güney kısmını Büyük Sahra Çölü kaplar. 2019 verilerine göre Tunus'un nüfusu 11,69 milyondur.

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