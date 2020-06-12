Tunus Savunma Bakanı'ndan "topraklarımızda yabancı askeri üs istemiyoruz" açıklaması:

TUNUS (AA) - Tunus Savunma Bakanı İmad el-Hazki, ülkede yabancı güçlerin konuşlandığı iddialarının asılsız olduğunu ve yabancı askeri üs kurulmasını kabul etmediklerini belirtti.

Yerel bir radyoya açıklamalarda bulunan Hazki, "Tunus, topraklarının askeri operasyonlar ya da yabancı askeri üsler için kullanılmasını kabul etmez. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de kara, deniz ve hava sahalarında egemenliği elinde bulundurmaya devam ediyor. Hiçbir yabancı gücün ülkemizde bulunmasına izin vermeyiz." dedi.

Libya krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hazki, Libya'ya her türlü yabancı müdahaleyi reddetme konusundaki tavırlarının açık olduğunu vurguladı.

Her zaman siyasi çözümden yana olduklarını, Libya'da askeri bir çözümün mümkün olamayacağını düşündüklerini aktaran Hazki, Libya'da çözüme götürecek siyasi girişimleri desteklediklerini dile getirdi.

ABD’nin Afrika’daki askeri operasyonlarından sorumlu komutanlığından (AFRICOM) 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, AFRICOM Komutanı Stephen Townsend ile Tunus Savunma Bakanı Hazki'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

İki ülke arasındaki eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin yanı sıra stratejik iş birliğinin ele alındığı görüşmede, Townsend'in, Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerinden duyduğu kaygıya dikkati çekerek, Tunus'a "Güvenlik Güçleri Yardım Tugayını" konuşlandırabileceklerini söylediği aktarılmıştı.

Söz konusu açıklama Tunus'ta tartışmalara neden olmuştu.

Güvenlik Güçleri Yardım Tugayı, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı ve ABD'nin ittifak kurduğu devletlere, güvenlik, eğitim ve tatbikat amacı ile gönderilen birlik olarak biliniyor.

