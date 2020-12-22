Tunus, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 4 bin 1991'a, Libya'da 1385'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 642'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yapığı açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 41 yeni vefat yaşandığını ve bin 31 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'den hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 199'a yükselirken, hasta sayısı da 121 bin 718'e çıktı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, halen hastanelerde tedavi gören toplam hasta sayısının bin 364 olduğu kaydedildi.

-Libya



Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 506 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1385'e, vakaların 95 bin 706'ya, iyileşenlerin 66 bin 76'ya yükseldiği ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1226 kişinin enfekte olduğu kaydedildi

Açıklamada, toplam ölü sayısının 642'ye, vakaların 195 bin 878'e, iyileşenlerin 171 bin 451'e çıktığı aktarıldı.