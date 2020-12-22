  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Aktüel

Tunus, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:34:52 -
Tunus, Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 4 bin 1991'a, Libya'da 1385'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 642'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yapığı açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 41 yeni vefat yaşandığını ve bin 31 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'den hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 199'a yükselirken, hasta sayısı da 121 bin 718'e çıktı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, halen hastanelerde tedavi gören toplam hasta sayısının bin 364 olduğu kaydedildi.

-Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 506 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1385'e, vakaların 95 bin 706'ya, iyileşenlerin 66 bin 76'ya yükseldiği ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1226 kişinin enfekte olduğu kaydedildi

Açıklamada, toplam ölü sayısının 642'ye, vakaların 195 bin 878'e, iyileşenlerin 171 bin 451'e çıktığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler
Yerel

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, karısı ile gayrimeşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ibretlik bir ceza verdi. İddiaya ..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Flaş sözler: Bu mutasyon salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir
Sağlık

Flaş sözler: Bu mutasyon salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyon olabilir

İngiltere'de görülen 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' adının verildiği koronavirüs mutasyonu yayılmaya devam ederken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay