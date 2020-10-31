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Aktüel Tunus Başbakanı'ndan Nice saldırısı için "korkakça ve acımasız" nitelemesi
Aktüel

Tunus Başbakanı'ndan Nice saldırısı için "korkakça ve acımasız" nitelemesi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:33:36 -
Tunus Başbakanı'ndan Nice saldırısı için "korkakça ve acımasız" nitelemesi

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı, "korkakça ve acımasız" olarak nitelendirdi.

Başbakan Meşişi, Adalet Bakanı Muhammed Buste, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerefeddin ile Fransa'daki saldırının yansımalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meşişi, söz konusu saldırıyı kınayarak, bunun "korkakça ve acımasız bir saldırı" olduğunu belirtti.

Saldırının tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için azami özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Meşişi, terörle ve şiddetle mücadelede uluslararası ve bölgesel düzeyde çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde saldırganın 21 yaşında bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.

Tunus makamları da sosyal medyada yayımlanan bir videoda Nice saldırısını "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adlı örgüt adına üstlendiğini belirten bir kişinin dün gece yakalandığını bildirmişti.

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