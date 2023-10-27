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Dünya Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak
Dünya

Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak

Yeniakit Publisher
2023-10-27 12:11:00 -
Tünellerde katliam yapacaklar! İsrail, sinir gazı ve kimyasal basacak

Gazze’de soykırım yapan siyonistler, yasaklı bombalardan sonra yasaklı kimyasal silahları da kullanmaya hazırlanıyor. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre, İsrail kara savaşında korktuğu Hamas’ı durdurmak için Gazze’nin tünellerine ABD gözetiminde sinir gazı ve kimyasal silah atacak.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlemesi beklenen kara harekatı kapsamında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü. İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin “üst düzey” Arap kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in Gazze’deki tünellerde, ABD’li Delta Gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi. David Hearst imzalı haber analizde, “İsrail, ABD gözetiminde Hamas tünellerini sinir gazıyla dolduracak” başlığı kullanılırken bir defa daha insanlığa karşı suç olan silah ve kimyasallara başvuracağı belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap kaynağın bildirdiğine göre İsrail; çok yönlü kara saldırısı kapsamında ABD Delta Force komandolarının gözetimi altında; Hamas tünellerini sinir gazı ve kimyasal silahlarla doldurmayı planlıyor.

Arap kaynak, İsrail ve ABD’nin Hamas tünellerine girmek, yaklaşık 220 rehineyi kurtarmak ve Hamas’ın El Kassam Tugaylarına mensup binlerce askeri öldürmek için hazırlıklar yaptığını ve bu bilgileri de İsrail’deki kaynağının bir ABD’li yetkiliden edindiğini ifade etti.
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MEE’nin haberinde şu ifadeler kullanıldı: “İsrail’in planı, uluslararası yasaklı gazlar, özellikle sinir gazı ve kimyasal silahlar kullanarak savaşı kesin olarak kazanmak için hazırlanıyor. Kaynak, tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacağını söyledi. ABD askerleri, ‘beden hareketlerini 6 ila 12 saat arasında felç edebilecek kapasitede olan, Hamas tünellerine büyük miktarda sinir gazının pompalanmasını’ denetleyecek. Böylece tünellere girilecek, rehineler kurtarılacak ve binlerce El Kassam askeri öldürülecek.”

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Yorumlar

Kendi gazında boğul İsrail

İsrail'in derdi rehine kurtarmak falan değil...rehinelerin İsrail için bir değeri olduğunu sanmıyorum...

rüzgar eken firtina bicer

yahudi bunun hesabini yapamaz mi.. bu habere inanmadim..
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