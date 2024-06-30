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Yaşam Tüneli kapatıp halay çekmişlerdi! Cezaları belli oldu
Yaşam

Tüneli kapatıp halay çekmişlerdi! Cezaları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-30 16:29:00 -

İstanbul Üsküdar'da tüneli kapatıp halay çekenlere 17 bin 940 lira para cezası verildi.

Üsküdar Çamlıca’da 22 Haziran tarihinde düğün konvoyu yapan vatandaşlar, Libadiye Tüneli'ni kapattı. Araçlarından inen şahıs, tünel içerisinde müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti. Trafik akışını engelledikleri o anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 8 ayrı araç sürücüsünü tespit etti.

Sürücülerden G.G., B.G., B.D., C.D., C.G. ve A.R.D.'ye ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Konvoy yapmak’ maddesinden 690'ar TL, ‘Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tünellerde duraklamak’ maddesinden 690'ar TL, ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 690'ar TL para cezası kesildi. Sürücüler Y.E., M.E. isimli şahıslara ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Konvoy yapmak’ maddesinden 690'ar TL, ‘Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tünellerde duraklamak’ maddesinden 690'ar TL, ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 690'ar TL ve ‘Yüksek sesli ses sistemli araç kullanmak’ maddesinden 690'ar TL para cezası uygulandı. Toplamda tüm sürücülere 17 bin 940 TL trafik idari para cezası kesildi.

Ayrıca 8 sürücü hakkında “Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

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