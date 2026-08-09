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Yerel Tünelde feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti!
Yerel

Tünelde feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti!

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Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nde kontrolden çıkan hafif ticari araç acil durum cebinin duvarına çarptı.

Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nde meydana gelen kazada duvara çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti.

Kaza, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi sınırlarında bulunan D-687 kara yolu Demirkapı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Mehmet Durdu’nun kullandığı 07 GJ 370 plakalı hafif ticari araç, Demirkapı Tüneli içerisinde kontrolden çıkarak acil durum cebinin duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet Durdu (67) ve eşi Emine Durdu (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tünel içerisinde jandarma trafik ekipleri gerekli önlemleri alırken, araç yoldan kaldırılıncaya kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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