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Aktüel Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı
Aktüel

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kalınlığı 10 santimetreye ulaşan kar yağışı sebebiyle kentteki 31 köyün yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:27:38 -
Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'ye mevsimin ilk karı düştü.

Munzur, Buyer, Sülvüs, Hel ve Yılan dağları arasında kurulu olan kentte gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla kent merkezinin yüksek kesimleri ve Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçeleri beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı kentte, Tunceli-Hozat kara yolu Demirkapı mevkiinde bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 31 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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