Tunceli'nin dağ köylerinde zorlu kış hazırlığı

TUNCELİ (AA) - Sonbahardan kalma günlerin yaşandığı Tunceli'nin Pertek ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde yaşayan vatandaşlar, zorlu kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Bakir doğası ve el değmemiş güzellikleriyle öne çıkan ilçe, bölgede kar yağışının en az etkili olduğu yerleşim yerlerinin başında geliyor.

İlçede, şu sıralar yüksek rakımlı Sağman köyünde yaşayan vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyaçlarını hazırlamak için zorlu mesai yapıyor.

Yöre halkı, günün belirli saatlerinde köylerinin çevresinde bulunan meşe, kavak ve söğüt ağaçlarıyla kaplı ormanlara giderek kışın yakmak için odun topluyor.

Baltalarla kuru ağaçları kesen ve budayarak bir araya getiren köylüler, daha sonra bağ haline getirdikleri odunları at, eşek ya da katırla evlerine taşıyor.

Köylülerin sarıya bürünmüş ormanlar arasında evlerine yaptığı yolculuk renkli görüntüler oluşturuyor.

Köylülerden Mevlüt Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Havaların soğumaya başlamasıyla kışın yakmak için ormandan odun topladığını ifade eden Türkan, "Bizim burada arazi dağlık olduğu için ormandan topladığımız odunları traktörle eve taşıyamıyoruz. Bu nedenle ben eşek kullanıyorum. Sabah erken saatlerde ormanda gidiyorum ve topladığım odunları eşeğe yükleyip eve getiriyorum. Evde de odunları hızarla parçalayıp odunluğa diziyorum." diye konuştu.