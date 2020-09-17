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Aktüel Tunceli'de yaralı yaban keçisi tedavi edilip doğaya bırakıldı
Aktüel

Tunceli'de yaralı yaban keçisi tedavi edilip doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:02:37 -
Tunceli'de yaralı yaban keçisi tedavi edilip doğaya bırakıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de köpek saldırısına uğrayan yaban keçisi tedavi edilip doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mazgirt ilçesinde yaklaşık bir hafta önce vatandaşlar tarafından köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisi bulundu.

Hayvanı koruma altına alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelip yaban keçisini alan ekipler, yaptıkları incelemede, hayvanın vatandaşların müdahalesi sebebiyle köpek saldırısında yaralanmadığını ancak daha önce kafasını çarptığı için görme bozukluğu yaşadığını tespit etti.

Bir haftalık bakım ve tedavinin ardından görme kaybı tamamen giderilen yaban keçisi, görevlilerce doğaya salındı.

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