  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı
Aktüel

Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:31:46 -
Tunceli'de yaban keçisi avı yapılmasının söz konusu olmadığı açıklandı

TUNCELİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli'de bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

DKMP 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir hafta içesinde çeşitli basın organlarında ve sosyal medyada Tunceli'ye bağlı Salördek devlet avlağında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından bir Amerikan vatandaşına yaban keçisi avı yaptırılacağı yönünde haberler çıkmıştır. Tunceli'de haber konusu yaban keçisi avının yapılması söz konusu değildir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay