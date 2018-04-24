THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tunceli’de traktör devrildi! Altında kalan sürücüyü AFAD kurtardı

Tunceli’de devrilen traktörün altında kalan sürücü, AFAD ekipleri tarafından iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

24 Nisan 2018 Salı 11:09
Tunceli’de traktör devrildi! Altında kalan sürücüyü AFAD kurtardı

Kaza, Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesine bağlı Güneşdere köyünde meydana geldi. İbrahim Uğurlu (55) idaresindeki 62 AE 487 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü traktörün altında kaldı. Kazayı fark eden köylüler, durumu sağlık ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş makinesinin yardımıyla bacakları sıkışan yaralıyı kurtardı. 

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:09
  1. Tunceli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süresiz nafaka caiz değil
    1. Süresiz nafaka caiz değil
    2. Yaşar Okuyan yazdığı senaryoya ağladı...
    3. Karamollaoğlu Akşener görüşmesi başladı
    4. Evine masa alamayınca kendi işini kurdu!
    5. Ricardo Quaresma: En büyük dileğim...
    6. Tunceli’de traktör devrildi! Altında..
    7. Ankara'da iç mimar evini uyuşturucu..
    8. Balkonda sinir krizi geçirdi!
    9. Fatih Terim'in transferdeki bir..
    10. Rusya liderliği Suudi Arabistan'a..
    11. İHA gösterecek ATAK imha edecek!
    12. SONAR Başkanı, Erdoğan ile Gül ikinci..
    13. Akşener: Adaylıktan Gül için çekilmem
    14. Park kavgası baba-oğulun canına mal..
    15. Sektörel güven endeksi düştü
    16. CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekilden..
    17. Çiftlik Bank'ta yeni gelişme!..
    18. Alişan'dan Akşener'e sert yanıt!..
    19. "Artık net! Muhalefetin adayı Abdullah..
    20. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Öfkesi..
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim