Tunceli'de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi
Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki sığınakta 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli'de Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında teröristlere ait 2 sığınak imha edildi. Ayrıca 100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapasamında Tunceli’de 2 sığınığa baskın düzenlendi. İmha edilen sığınaklarda 100 kilogram amonyum nitratın yanı sıra çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten açıklama
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Merkez Kırsalında 22.02.2021 günü 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 100 kilogram amonyum nitrat, 9 adet pil, 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."