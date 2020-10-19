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Aktüel Tunceli'de temaslılarına ilişkin yalan beyanda bulunan iki Kovid-19 hastasına ceza kesildi
Aktüel

Tunceli'de temaslılarına ilişkin yalan beyanda bulunan iki Kovid-19 hastasına ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:59:59 -
Tunceli'de temaslılarına ilişkin yalan beyanda bulunan iki Kovid-19 hastasına ceza kesildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, temasta bulundukları kişiler hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kontrollerde, Kovid-19 testi pozitif olup temaslısı oldukları kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 2 kişiye, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı aktarılarak, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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